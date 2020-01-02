İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

istanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir havayolu