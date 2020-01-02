İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA

6 saat önce

İSTANBUL Valiliği, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA, System.String[]

İSTANBUL Valiliği, Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

istanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir havayolu

şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S ., şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ve İ.M.H adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.


İstanbul, Japonya, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
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