İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'ndaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'ndaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek

07.03.2022 14:27
İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'ndaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek

İSTANBUL Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul'da 03 Mart 2022  tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri  Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık  yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve  Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir.  Bunun yanında, İstanbul'da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve  güzergahlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır. " denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'ndaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'ndaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek - Son Dakika
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