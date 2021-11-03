Son dakika haberi: İSTANBUL VALİLİĞİ: ABD'Lİ SİVİL PERSONELİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEYE ÇALIŞAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL VALİLİĞİ: ABD'Lİ SİVİL PERSONELİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEYE ÇALIŞAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
03.11.2021 12:16
Son dakika haberi: İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Sarayburnu'nda demirleyen ABD gemisinde görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Sarayburnu'nda demirleyen ABD gemisinde görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
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