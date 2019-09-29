İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü...
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İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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