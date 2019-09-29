Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü...
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İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü...

43 dakika önce

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü..., System.String[]

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
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Günlük burç yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
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