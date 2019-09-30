İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı

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Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak