İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar...
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İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar bulunan okullardaki öğrencilerin hangi okullarda devam edeceğinin listesini paylaştı
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