İstanbul Valiliği aşı karşıtı eyleme izin verdi-2 - Son Dakika

MALTEPE'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge İstanbul Valiliği'nce izin verildi.

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilikçe kabul edildi.