İstanbul Valiliği, Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Şahsın Yakalandığını Açıkladı. Olaya İlişkin Görüntülere Yayın Yasağı Getirildi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Şahsın Yakalandığını Açıkladı. Olaya İlişkin Görüntülere Yayın Yasağı Getirildi

26.09.2022 00:44
İstanbul Valiliği, Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Şahsın Yakalandığını Açıkladı. Olaya İlişkin Görüntülere Yayın Yasağı Getirildi

İstanbul Valiliği, Bağcılar’da annesi Havva Sayan’ı (58) vahşice öldüren A.S.’nin (26) yakalandığını açıkladı. Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da annesi Havva Sayan'ı (58) vahşice öldüren A.S.'nin (26) yakalandığını açıkladı. Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi Havva Sayan'ı vahşice öldüren A.S'nin yakalandığını duyurdu. Valilik, A.S'nin psikolojik tedavi görüp bir ay önce taburcu olduğunu ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste kaydı olduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"25 Eylül 2022 (bugün) tarihinde saat 16: 00 sıralarında Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak bir ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan bir kaydı olduğu tespit edilmiştir."

Adalet Bakanlığı ise Bağcılar'da yaşanan cinayete ilişkin görüntü ve haberlere, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

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Kaynak: ANKA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Şahsın Yakalandığını Açıkladı. Olaya İlişkin Görüntülere Yayın Yasağı Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Şahsın Yakalandığını Açıkladı. Olaya İlişkin Görüntülere Yayın Yasağı Getirildi - Son Dakika
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