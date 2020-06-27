İstanbul Valiliği Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı...
İstanbul Valiliği Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:04 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Valiliği Bahçelievler'de bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yabancı... - Son Dakika
Son Dakika 08:51 Üzerine döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 08:22 Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında 07:31 Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 16:08 İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı 16:06 Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı