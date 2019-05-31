Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada şöyle denildi; "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmeleri için Valiliğimiz koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer kurumlarca gerekli tedbirler alınmıştır. 
Buna göre bayram süresince;
-Bütün vatandaşlarımız İSTANBULKART ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel'den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacaklardır.
-İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olarak hizmet verecektir.
-Bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın bütün ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacaklardır.
-Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak, Polis ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir.
-İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye, Zabıta, AKOM, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü birimleri kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceklerdir. 
-Vatandaşlarımız bayram boyunca ihbar ve şikayetlerini Valiliğimize, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Teşkilatlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarımızın Beyaz Masa Birimleriyle İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüklerine bildirebileceklerdir"
 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:56 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı UBER sürücüleri sistemin kapanmasına saatler kala Binali Yıldırım'dan yardım istedi İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:14:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]