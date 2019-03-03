Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

9 dakika önce

Son dakika! İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.

Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]

Ayrıntılar geliyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Hatay, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]