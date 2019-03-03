Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
9 dakika önce
Son dakika! İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:33 Kaynak: AA
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