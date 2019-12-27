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İstanbul Valiliği: "Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"
6 saat önce
İstanbul Valiliği Rumeli Hisarı yakınlarında kıyıya çarpan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisinin kurtarıldığını belirterek, boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği Rumeli Hisarı yakınlarında kıyıya çarpan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisinin kurtarıldığını belirterek, boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere ver verdi: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te Rumeli Hisarı mevki'inde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da kurtarma römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevki'ine hareket etmiştir. Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır." - İSTANBUL
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