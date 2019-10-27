Son Dakika Haberleri: İstanbul valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor
Son Dakika Güncel İstanbul valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor

İstanbul valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor

5 dakika önce

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 96. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz'dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 96. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz'dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.

25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Valilik tarafından Boğaz'daki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazdan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçen tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtma kararı aldı. Karar doğrultusunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince bayrak dağıtımlarına başlandı. Ekiplerin bayrak dağıtımı, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kaydedilerek özel bir film oluşturuldu.

FİRKATEYNLER 29 EKİM'DE ZİYARETE AÇILACAK

Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00 - 18.00 saatleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi'nden teknelerle ulaşım sağlanacak.

İstanbul valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor

29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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