- İstanbul Valiliği "Boğaziçi şüphelilerinden 98'i serbest bırakıldı" - Son Dakika

- İstanbul Valiliği "Boğaziçi şüphelilerinden 98'i serbest bırakıldı"
02.02.2021 09:37
- İstanbul Valiliği "Boğaziçi şüphelilerinden 98'i serbest bırakıldı" İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını açıkladı.
- İstanbul Valiliği "Boğaziçi şüphelilerinden 98'i serbest bırakıldı"
İSTANBUL - İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
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