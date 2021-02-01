- İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı" - Son Dakika

- İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı"

01.02.2021 22:33

- İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı" İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde uyarıları dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığını duyurdu.

- İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı"

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde uyarıları dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığı belirtildi. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

- İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı
- İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı
- İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı
- İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı

İstanbul Valiliği, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - İstanbul Valiliği: 'Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde DSÖ'den sevindiren açıklama: Küresel koronavirüs vakaları düşüşte Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak         
23:19
Oktay Kaynarca iki yeni projeye imza atıyor Oktay Kaynarca iki yeni projeye imza atıyor         
22:53
Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat         
22:21
Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektörlüğü ablukaya alan eylemciler gözaltında Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektörlüğü ablukaya alan eylemciler gözaltında         
21:55
Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor         
18:17
Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor         
17:09
Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak         
16:23
Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi         
15:39
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 23:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei