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İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 kişi hayatını kaybetti

28 dakika önce

Muhammed KILIÇ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valiliği, Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı 4 katlı fabrikada çıkan yangın sonucu, yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Muhammed KILIÇ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valiliği, Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı 4 katlı fabrikada çıkan yangın sonucu, yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi ile hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye erinin de hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir. 
Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir. 
Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 
Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
DHA, Büyükçekmece, Güncel
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