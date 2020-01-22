İSTANBUL VALİLİĞİ: DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLMİŞTİR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR - Son Dakika

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İSTANBUL VALİLİĞİ: DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLMİŞTİR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR
6 saat önce
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar
merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul
'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AFAD
Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem
İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."
- İstanbul
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