Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye...
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İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye...

40 dakika önce

İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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