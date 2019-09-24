İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye...
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İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:12 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
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