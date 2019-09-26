Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar...
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İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar...

1 saat önce

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

Afet Koordinasyon Merkezi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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