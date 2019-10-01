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İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa...

1 saat önce

İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa..., System.String[]

İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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