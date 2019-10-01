İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa...
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İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı - İSTANBUL
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