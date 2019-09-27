Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta...
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İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta...

1 saat önce

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir."

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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