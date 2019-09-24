İstanbul Valiliği: "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana...
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İstanbul Valiliği: "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:42 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."
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