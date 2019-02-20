İstanbul Valiliği: "Deprem Sonucu İlimiz Dahilinde Herhangi Bir Olumsuzluk Bulunmadığı Bilgisi...
1 saat önce
İstanbul Valiliği: "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
İstanbul
Valiliği: "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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