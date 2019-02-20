Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "Deprem Sonucu İlimiz Dahilinde Herhangi Bir Olumsuzluk Bulunmadığı Bilgisi...

İstanbul Valiliği: "Deprem Sonucu İlimiz Dahilinde Herhangi Bir Olumsuzluk Bulunmadığı Bilgisi...

1 saat önce

İstanbul Valiliği: "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

İstanbul Valiliği:
İstanbul Valiliği: "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:21 Kaynak: AA

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