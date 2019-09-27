İstanbul Valiliği depremin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valiliği, dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün depremin bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "14 okulda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.



İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde "ön tespit" incelemelerine başlanmıştır."



14 okulda eğitime 1 gün süre ile ara verildi



Açıklamanın devamında depremin bilançosu şöyle açıklandı:



"Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır. Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır."



Toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunuldu



Konut ve iş yeri konusunda ise "İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir. Şehrimize geçmiş olsun diyoruz" denildi.



Okulların listesi



Eğitime 1 gün ara verilen okullar şu şekilde:



Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu Maltepe, Halit Armay Anadolu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya MTAL. - İSTANBUL