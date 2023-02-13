İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı

13.02.2023 17:54
İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, kente gelen depremzede vatandaşlara Valilik ve kaymakamlıklardan "afetzede kartı" verildiği yönündeki iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, kente gelen depremzede vatandaşlara Valilik ve kaymakamlıklardan "afetzede kartı" verildiği yönündeki iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'a gelen afetzede vatandaşlarımıza Valilik ve kaymakamlıklarımızdan 'afetzede kartı' verildiği yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığımızca yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; afetzedelerimizin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin başvuruları sırasında, herhangi bir kart veya belge talep edilmesi söz konusu değildir. Bütün kurum ve kuruluşlarımıza yapılacak başvurularda, T.C. kimlik numarasının bildirilmesi yeterlidir."

Kaynak: AA
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği depremzedelere 'Afetzede Kartı' verildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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