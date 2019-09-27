İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün...
1 saat önce
İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:12 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı İstanbul'daki deprem sonrası; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473 Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak