Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün...
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İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün...

1 saat önce

İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün..., System.String[]

İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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