İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün...
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İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 14 okulda eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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