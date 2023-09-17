Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandı

Son Güncelleme: 17.09.2023 21:37

İstanbul Valiliği, ''ev hapsi'' şartıyla tahliye edilen "Kara Mamba" lakaplı Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan'ın kaçmak üzereyken yakalandığını duyurdu. Bignan, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan Bignan, Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bültenle aranıyordu.

Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan "Kara Mamba" lakaplı Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan, mahkemece "ev hapsi" şartıyla tahliyesinin ardından kaçmak üzereyken yeniden gözaltına alındı.

"EV HAPSİ" TEDBİRİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından aranan, Hollanda ile Belçika makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan'ı 13 Haziran'da yakaladığı belirtildi. Zanlının çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Bignan'ın 15 Eylül'de "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" tedbiriyle mahkemece tahliye edildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Açıklamada, "Bahse konu şahsın tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine, Büyükçekmece ilçesinde bulunduğu adres çevresinde tedbir alınmış, şahıs ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada ekiplerimizce yeniden gözaltına alınmıştır. Emniyette işlemleri tamamlanarak 16 Eylül'de yeniden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Isaac Bignan, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, MASAK iş birliğiyle operasyon gerçekleştirilmiş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in arasında bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda da Leıjdekkers'in sağ kolu ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İsaac Bignan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu zanlılardan Bignan'ın da aralarında bulunduğu 7'si 1 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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