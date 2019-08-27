Valilik, İstanbul'dan gönderilen mülteci sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığının mültecilere 30 Ekim'e kadar süre vermesinin ardından İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi. Valilik, İstanbul'da kaydı bulunan 4 bin 500 Suriyeli'nin de Bakanlığı belirlediği illere gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"KAYITLI BULUNDUKLARI İLLERE DÖNÜŞLERİ DEVAM ETMEKTE"

"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve iş yeri tabela denetimleri devam etmektedir.

Valiliğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında;

Düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir.

SÜRENİN UZATILDIĞI HATIRLATILDI

Belediyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İSTANBUL'A KAYIT YAPMANIN ŞARTLARI

Başka illere kayıtlı Suriyelilerden;

2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri,

Aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri,

Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar,

İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri,

Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler,

Durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır.

İŞ YERLERİNE YÖNELİK UYGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu dönemde 24 bin 344 iş yeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Valiliğimizce 25 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetleri, meslek odalarımızın talepleri doğrultusunda 30 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır.

İş yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 iş yerine rehberlik hizmeti verilmiştir.

Mevzuata uygun olmayan 437 iş yeri tabelası uygun hale getirilmiştir. Bin 681 iş yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için bir eylem planı açıklamıştı. Valilik kentteikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancının kayıtlı olduğunu aktarılmıştı.

Valilik, İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre vermişti. Bu süre içerisinde geri dönmedikleri tespit edilen Suriyeli göçmenler İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlarının bulundukları illere gönderilecekti.

İstanbul Valiliği kentin halihazırda yeni geçici koruma kaydına kapalı olduğunu da ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı programda, hükümetin Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili izlediği politika konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere, kayıtlı oldukları illere gitmeleri için tanınan sürenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Bakan Soylu, "20'sine kadar Sayın Valimiz, İstanbul'da İstanbul'a kayıtlı olmayan Suriyeli kardeşlerimizin bulundukları illere kayıtlı bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemişti. Biz de bunu yaydık. Süre bitti ve biz bunu Sayın Valimizle konuşarak 30 Ekim tarihine kadar uzattık" demişti.