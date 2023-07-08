"İstanbul'da ekmek 8 lira oldu" iddiasını Valilik yalanladı - Son Dakika
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"İstanbul'da ekmek 8 lira oldu" iddiasını Valilik yalanladı

08.07.2023 14:42

Megakent'te ekmeğe zam yapıldığına dair haberlerin yayılması sonrası, İstanbul Valiliği, "Ekmek fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmadı, 200 gr ekmek 5 TL'den satılıyor" duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da ekmeğin 8 liradan satılmaya başlandığı iddialarını yalanladı.

EKMEĞİN 8, SİMİDİN 10 LİRAYA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldığı, simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili haberlerin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

"HALEN 200 GRAM EKMEK 5 TL'DEN SATILMAKTADIR"

Yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

İstanbul Valiliği: Ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • sercan: bizim burda ekmek 8 tl sımıt 9 tl oldu sayın valimiz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ibrahim öztürk: A dan Z ye herşey zam gördü hatta zam bile zamlandı ekmek fiyatları artmazsa fırıncı nasıl geçinecek un maya şeker elektrik personel fiyatlarını nasıl süspanse edecek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: Demekki önden nabız yoklama başlamış eli kulağındadır bu gün yarın görürüz. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İstanbul'da ekmek 8 lira oldu' iddiasını Valilik yalanladı - Son Dakika


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