İstanbul'da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar saat 09.00'a kadar durduruldu - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler ve Harem otogarı ile tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 09.00'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın 09.00'a kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven." ifadelerini kullandı.