İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı

31.05.2022 11:21

İstanbul Esenyurt'taki bir camide iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olayların büyümesi üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye geldi. Şüpheli, güvenlik çemberi oluşturularak camiden çıkarıldı ve gözaltına aldı.

İstanbul Esenyurt'taki bir camide iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olayların büyümesi üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye geldi. Şüpheli, güvenlik çemberi oluşturularak camiden çıkarıldı ve gözaltına aldı.

İddiaya göre; dün gece, Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesindeki Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide bir kişi, iki kız çocuğunu taciz etti. Çocukların haber vermesi üzerine cami önünde toplanan mahalleli, şüpheliyi linç etmek istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Bu sırada polis, güvenlik çemberine aldığı şüpheliyi polis aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: ŞÜPHELİ YAKALANMIŞ, TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye mahallesinde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı
İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı
İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı
İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Camideki taciz iddiası Vali Yerlikaya'yı bile bölgeye getirdi İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Camideki taciz iddiası Vali Yerlikaya'yı bile bölgeye getirdi Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı Esenyurt'ta 'taciz iddiası' mahalleyi karıştırdı Esenyurt'ta 'taciz iddiası' mahalleyi karıştırdı
Kaynak: ANKA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Esenyurt, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 18:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement