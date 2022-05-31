İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Çocuğa Yönelik Tacizde Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı

İstanbul Esenyurt'taki bir camide iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olayların büyümesi üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye geldi. Şüpheli, güvenlik çemberi oluşturularak camiden çıkarıldı ve gözaltına aldı.

İddiaya göre; dün gece, Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesindeki Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide bir kişi, iki kız çocuğunu taciz etti. Çocukların haber vermesi üzerine cami önünde toplanan mahalleli, şüpheliyi linç etmek istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Bu sırada polis, güvenlik çemberine aldığı şüpheliyi polis aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: ŞÜPHELİ YAKALANMIŞ, TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye mahallesinde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."