İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Yılbaşından Bu Yana 2 Bin 916 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Yılbaşından Bu Yana 2 Bin 916 Kaçak Göçmen Yakalandı

07.06.2022 22:39
İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Yılbaşından Bu Yana 2 Bin 916 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul Valiliği, yabancı uyrukluların en çok barındığı ilçelerden biri olan Esenyurt’ta yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde 2 bin 916 kaçak göçmenin yakalandığını ve sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, yabancı uyrukluların en çok barındığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde 2 bin 916 kaçak göçmenin yakalandığını ve sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Esenyurt ilçesinde yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin bilgi verildi. Özellikle son bir haftada yakalanan kaçak göçmen sayısının dikkat çektiği açıklama şöyle:

"İlimizde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir.

Esenyurt ilçemizde 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

31 Mayıs-07 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir.

Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden geri gönderme merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur."

YORUMLAR
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Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU
Kaynak: ANKA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Yılbaşından Bu Yana 2 Bin 916 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta Yılbaşından Bu Yana 2 Bin 916 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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