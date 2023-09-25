Talimat İstanbul Valisi Gül'den gelmişti! Ekipler evsiz vatandaşları misafirhanelere yerleştirmeye başladı - Son Dakika

Talimat İstanbul Valisi Gül'den gelmişti! Ekipler evsiz vatandaşları misafirhanelere yerleştirmeye başladı

Son Güncelleme: 25.09.2023 13:41

İstanbul Valisi Davut Gül'ün göreve geldiğinde verdiği "Hiç kimse sokakta yaşamamalı" talimatıyla harekete geçen ekipler sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı. Uygulama çerçevesinde ilk etapta 69 evsiz vatandaş, kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi.

İstanbul Valiliği, evi olmayan ve sokaklarda yaşayan vatandaşların kalıcı olarak kamu misafirhanelerine, kapasite aşımı halinde de otellere yerleştirileceğini açıkladı. İstanbul'da hiç kimsenin sokakta yaşamayacağı belirtilen açıklamaya göre, ilk uygulamada 69 evsizin merkezlere yerleştirildiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül talimat vermişti! Ekipler evsiz vatandaşları kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı

"BARAKA VE KULÜBELER EKİPLER TARAFINDAN TOPLANDI"

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sokaklarda yaşayan evsizlere kalıcı olarak barınma imkanı sunulacağı bildirildi. "İlk uygulama 23 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşımız kamu kurum – kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler de ekipler tarafından toplandı" denildi.

İstanbul Valisi Davut Gül talimat vermişti! Ekipler evsiz vatandaşları kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı

"İSTANBUL'DA HİÇ KİMSE SOKAKTA YAŞAMAMALI"

Valilikten yapılan açıklamanın tamamı şöyle; "İstanbul'da sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar valiliğimizce kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştiriyor. İlk uygulama 23 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşımız kamu kurum, kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler de ekipler tarafından toplandı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün göreve geldiğinde verdiği 'İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı" talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül talimat vermişti! Ekipler evsiz vatandaşları kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı

"TALEP EDENLER MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA ALINACAK"

Söz konusu çalışmayla; İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamayacak. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul'daki 'Evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir. Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil hattına bilgi vermelerini bekliyoruz."

Kaynak: İHA

İstanbul, Eylül, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talimat İstanbul Valisi Gül'den gelmişti! Ekipler evsiz vatandaşları misafirhanelere yerleştirmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talimat İstanbul Valisi Gül'den gelmişti! Ekipler evsiz vatandaşları misafirhanelere yerleştirmeye başladı - Son Dakika
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