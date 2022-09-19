İstanbul Fatih'te Polise Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te Polise Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

19.09.2022 19:04
İstanbul Fatih'te Polise Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Valiliği, Fatih'te kendisini durdurmak isteyen polislere silahla saldıran şüpheli Güven Güler'in saklandığı yerde yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Fatih'te kendisini durdurmak isteyen polislere silahla saldıran şüpheli Güven Güler'in saklandığı yerde yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi'ndeki Kenanbey Sokak'ta, şüphelendikleri bir aracı bugün saat 10: 50 sıralarında durdurmak istemişti. Araçta bulunan iki şüpheliden biri, polis ekibine ateş açmıştı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran saldırganın yakalandığı duyuruldu. 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler'in, polisin Küçükçekmece'de yaptığı operasyon sırasında viyadük altında saklandığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİ

Valilikten daha önce yapılan açıklamada, Güven Güler'in, bugün saat 01: 00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde E.M.'yi (28), saat 06: 00 sıralarında ise G.G.'yi (61) silahla vurarak öldürdüğü; S.T (35) ve A.T'yi (42) de silahla yaraladığının tespit edildiği bildirilmişti.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Fatih'te Polise Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te Polise Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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