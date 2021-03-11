İSTANBUL VALİLİĞİ 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşüne katılan 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca 'Feminist Gece Yürüyüşü adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli kişiden biri yaşı küçük, toplam 13 şüpheli 10 Mart'ta yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir denildi.