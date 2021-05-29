İstanbul Valiliği, fethin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

İstanbul Valiliği, fethin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul'un fethinin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesinde anma programı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törende Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde tören düzenledi. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene Vali Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililer katıldı. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu, törende önce oğlu ile birlikte hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve hazirede yer alan kabirleri ziyaret ederek dua etti.