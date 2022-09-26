İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

26.09.2022 13:08

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalarda yakalanan 143 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalarda yakalanan 143 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, bir kamyonla İstanbul'a getirilen kaçak göçmenlerin Gaziosmanpaşa ilçesinde sokağa indirildiğine ilişkin görüntü ve paylaşımlarla ilgili güvenlik güçlerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45 ADU 797 plakalı kamyonun sahibi G.Ç. ve sürücü H.Ç'nin yakalandığı, olayda kullanılan kamyona el konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde kamyondan indirilen kaçak göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 farklı adrese yapılan operasyonda 39, ilçe genelinde yapılan diğer çalışmalar ve yol uygulamalarında 104 kaçak göçmen yakalanmış, içinde 13 kaçak göçmen taşıyan bir minibüsün şoförü de gözaltına alınmıştır.

Kaçak göçle mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalarda yakalanan toplam 143 kaçak göçmen, haklarında yapılacak adli ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika
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