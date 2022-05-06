TUZLA'DA GEMİDE 4 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

TUZLA'da bir gemide çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle Ürdün uyruklu olduğu öğrenilen 4 işçi zehirlendi.

Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide saat 11.00 sıralarında tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oldu. Sızıntı nedeniyle Ürdün uyruklu olduğu öğrenilen 4 işçi zehirlendi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelen gazdan zehirlenen 4 işçiyi ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler sızıntı nedeniyle gemi ve çevresinde önlem aldı. Tedbir amaçlı olay yerine UMKE ekipleri de sevk edildi. UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek sızıntının olduğu yerde inceleme yaptı. Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada yaptı. Açıklamada, "Saat 10.54'te alınan ihbarda, Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır. Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.