İstanbul Valiliği hasarlı 29 okulda yarın okulların tatil olacağını açıkladı

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

26 Eylül günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte AFAD merkezimizce 3 bin 133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

29 OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

İlde 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu okul ve eğitim kurumlarında ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır. Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

Sağlık, diğer kamu ve tesislerle ilgili de açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 4'ünün de ağır hasarlı (3'ü cami, 1'i cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12 bin 147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 359 hasarsız, 1 bin 895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlarımız, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecektir. Az hasarlı olduğu tespit edilen 1 bin 895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecektir."

(İHA)