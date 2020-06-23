İstanbul Valiliği, hava muhalefeti sonucu meydana gelen hasarı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği, hava muhalefeti sonucu meydana gelen hasarı açıkladı Açıklaması

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olay ve oluşan hasar bilgilerini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olay ve oluşan hasar bilgilerini açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuk, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Aynı sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybederken, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Esenyurt'ta evlerinde konaklayamayacak olan vatandaşlara Valilik tarafından konaklama imkanı sağlandı ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 2 konutta su baskını meydana geldi, herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmuyor.

Bağcılar'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden oldu.

Bakırköy Demirkapı Sokak'ta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alındı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Duygun Sokak'taki evde mahsur kalan 1 vatandaş kurtarıldı.

Beşiktaş'ta yoğun rüzgardan 20 civarındaki ağaçta hasar oluştu, 46 binada su baskını meydana geldi, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda kısmı çökmeler meydana geldi, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açıldı.

Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde 4 binanın çatısı hasar gördü, 10 ağaç devrildi.

Çatalca'da hortum oluştu

Çatalca'da bir binada mahsur kalan bir yetişkin ve bir çocuk yaralı olarak kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlçede meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve 15 konutta çatı hasarı tespit edildi, 41 binada su baskını nedeniyle hasar meydana geldi. Boş bulunan 1 belediye otobüsü zarar gördü, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Muratbey Gümrük bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir tır devrildi. Kara yolunda trafik akışı sağlanırken, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açıldı. Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde 40, Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde 13 binada kanalizasyon taşkını meydana geldi, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapıldı.

Küçükçekmece Ayamama Deresi Kaynarca kolu üzerinde uzanan Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmadığı bildirildi.

Ağaçlar devrildi, istinat duvarı kısmen çöktü

Silivri Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesi'ndeki 10 binada sel baskını tespit edildi. Gümüşyaka, Kadıköy, Yeni Mahalle, Alibey, Balaban, Cumhuriyet, Danamandıra, Fevzipaşa, Gazitepe, İsmetpaşa, Kavaklı Cumhuriyet, Mimar Sinan, Ortaköy, Pirimehmet Paşa, Sancaktepe, Selimpaşa, Semizkumlar, Seymen mahallelerinde 72 binada kanalizasyon arızası tespit edildi, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapıldı.

Şişli Kuştepe, Mecidiyeköy ve Teşvikiye mahallelerindeki bazı yol ve kaldırımlarda oluşan küçük çaplı çöküntülere ilgili kurumlarca müdahale edilerek gerekli önlemler alındı. Merkez ve Teşvikiye mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle bir binanın çatısı ile iki araç hasar gördü.

Üsküdar Sultantepe Mahallesi, Kurşunlu Medrese Sokağı'nda bir istinat duvarı kısmen çöktü, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Tarım arazileri hasar gördü

Çatalca'da Nakkaş, Ovayenice, Kestanelik, Çakıl ve Muratbey mahalleleri, Silivri'de Gümüşyaka, Kurfallı, Fener, Akören, Kadıköy, Bekirli, Değirmenköy, Büyükkılıçlı mahalleleri, Büyükçekmece'de Ahmediye, Eskice ve Karaağaç mahallelerindeki tarım arazilerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sel baskınları nedeniyle oluşan hasarın tespiti için çalışmalara başlandı.

İstanbul Valiliği, kentte yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumların bütün ekipleriyle teyakkuz halinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Valiliğin açıklamasında "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavi gören yaralılarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti sonrasında yaşanan olaylardan zarar gören bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

su baskını, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, hava muhalefeti sonucu meydana gelen hasarı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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