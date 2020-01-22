İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü akademik iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Tasarım Beceri Atölyeleri akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Anadoluhisarı Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Filiz Gülhan projenin içeriğiyle ilgili bir sunum yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, törende yaptığı konuşmada projeden büyük çıktılar beklediklerini ifade etti.

Can, "Tasarım beceri atölyelerimizin bizim sorumluluğumuzdaki öğrencilerimizle üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini temin eden önemli bir proje olduğunu görmüş oluyoruz. Öncelikle öğrencilerimizin akademik dünya ile tanışması, kurumlarımız arasındaki işbirliğinin arttırılması bakımından da fevkalade önemli olacaktır. Projenin başlaması ve devamı çerçevesinde başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve üniversite rektörlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin Türk Milli Eğitim sisteminin gelişmesi bakımından çok önemli olduğunu belirtiyorum." diye konuştu.

Üniversitelerle birlikte yürütülen çalışmaların yön verici olduğuna işaret eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Yaptığımız uygulamayla birlikte İstanbul'un seçkin üniversiteleriyle birlikte sürdürülecek olan bu işbirliğinin çocuklarımıza çok yönlü olarak tesir edeceğine inanıyorum. 2023 Vizyon Belgemizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde kamuoyuyla paylaştık. Bu paylaşımla birlikte vizyon belgesinin en önemli kilometre taşlarından biri, modelin tamamlayıcısı Tasarım Beceri Atölyeleridir." dedi.

Yazıcı, Tasarım Beceri Atölyelerinin yeni öğrenci profilini tanımlamaya dönük bir uygulama olduğunu söyledi.

Levent Yazıcı, şöyle konuştu:

"İnsanlığa faydalı, bilime sevdalı, kültüre duyarlı, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirme hedefiyle yola çıkan vizyon belgesi Tasarım Beceri Atölyesinin temel taşları. Bu kurgu içerisinde yeni tasarımlarla birlikte özellikle ders çeşitlerinin azaltılması öğrencilerimizin öğrenme ortamlarını sınıf dışına taşıması, süreç odaklı değerlendirmeler ve kariyer ofisi odaklı yaklaşımlarıyla çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşlarda belirleyip, kendi ilgi alanlarında çalışma sağlayabilecekleri tasarım ortaya koymaya çalıştık."

Konuşmaların ardından imza törenine katılan üniversite temsilcileri projeye ilişkin görüşlerini belirtti.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı daha sonra işbirliği protokolünü imzaladı.

Tören, atılan imzaların ardından sona erdi.