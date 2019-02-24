İstanbul Valiliği: "İlimizdeki Olumsuz Hava Koşullarının ve Kar Yağışının Devam Etmesi Nedeniyle,...
1 saat önce
IHAAW180744-GEN/24-02-2019- İstanbul Valiliği: "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik.
IHAAW180744-GEN/24-02-2019
- İstanbul
Valiliği: "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik." 24.02.2019 18: 07: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:13 Kaynak: İHA
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