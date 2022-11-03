İstanbul Valiliği'nden İBB Başkanı İmamoğlu hakkında yapılan suikast ihbarına dair açıklama geldi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, bir vatandaşın ihbarı üzerine savcılığa İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik suikast şüphesi olduğu ihbarında bulundu. İstanbul Valiliği'nden bugün konuyla ilgili açıklama geldi.

"50 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

"AKLİ DUYGUDURUM BOZUKLUĞU VAR"

Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.