Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür...
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: '(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür...

İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür...

6 saat önce

İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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