İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür...
6 saat önce
İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:38 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir."
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, kazada ölen İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü! Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim