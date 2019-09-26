İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.
38 dakika önce
İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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