Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.
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İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

38 dakika önce

İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı., System.String[]

İstanbul Valiliği, İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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