Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı
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İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı

1 saat önce

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı, System.String[]
İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verdi.

'Düzensiz Göçle Mücadele' başlıklı basın açıklamasında İstanbul Valiliği, belirtilen sürede geri dönmediği tespit edilenlerin, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerini bildirdi.
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İstanbul, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52 
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