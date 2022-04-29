İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirleri - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirleri

29.04.2022 12:09
İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirleri

İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı süresince kentte alınan tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı süresince kentte alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte tüm vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumların görev alanındaki konularda gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin genelgeleri doğrultusunda, şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun trafik denetim, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacağı kaydedildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ve eğlence yerlerinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünce de sağlık kurumlarında hizmetin etkin şekilde sürdürülmesi için gerekli planlama ve görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütüleceği, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıkların yapılacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliğinin korunması için İl Jandarma Komutanlığımız 5 bin 950 personel ve 426 tim, İl Emniyet Müdürlüğümüz 24 bin 171 personel, 3 bin 910 ekip ve 2 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 26 unsur 198 personel ile görev yapacaktır. Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdüreceklerdir. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik), 122 AFAD Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 174 Gıda Hattı, 185 Su Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza numaralarının aranması halinde gerekli yardım hizmetleri ulaştırılacaktır."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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