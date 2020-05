İstanbul Valiliği İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nda kutladı - Son Dakika

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567. yılını Topkapı Sarayı'nın önünde özel bir program düzenleyerek kutladı.

İstanbul Valiliği, fethin 567. yılını Topkapı Sarayı'nın önünde özel bir program düzenleyerek kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleşen program, saat 18.00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'un fethinin 567. yılını şükürle coşkuyla iftiharla idrak ediyoruz. Bir çağ açıp yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i, müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz. Sizlere Topkapı Sarayı'ndan sesleniyoruz. Biz İstanbul'a ezelden gönül vermişiz. Bu görkemli şehir adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan o ordu ne güzel ordudur' efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan hazretleri 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Beyazıt ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul bizim için peygamber sözüdür. Osman Gazi'nin vasiyeti Ak Şemsettin'in duasıdır. Sultan Mehmet işte böyle bir hasretin mirasçısı, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun daim olsun inşallah" şeklinde konuştu.

VALİ YERLİKAYA SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Kutlu fetih genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil peygamber müjdesinin ilahi kelimetullah misyonunun büyük bir dehanın eseridir. Fetih ruhu 567 yıldır devam eden bir sürecin başlangıcıdır. Bizler Kostantinapolis'i fethettik. Şehri açtık, yaydık, göğsünü genişlettik. Bu şehir fetihten sonra İstanbul oldu. İstanbul'un her sokağında, her semtinde her tepesinde mührümüz var. Her karışında alnımızın teri gözümüzün nuru var. Fetihten hemen sonra bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temelleri atıldı. İstanbul mektepler, medreseler, kubbelerle donatıldı. Kimseye yan gözle bakılmadı. Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve 72 millet bir arada adalet ve huzur içinde yaşadı. Camiler, havralar, kiliseler yan yana yükseldi. İstanbul fetihten sonra barış ve adalet vahası haline geldi. Bu şehir asırlar boyunca ve halen yüksek kültürün yüksek sanatın ve yüksek ahlakın başkentliğini yapıyor. Bizler gölümüzü herkese açmaya herkesi sinemize sarmaya devam ederek fetih ruhunu yaşatıyoruz. Tüm zorlukların üstesinden birlikte geliyor medeniyetimizin baş şehrini ebedi bir barış beldesi, kıyamete kadar bir esenlik yurdu olarak yaşatmak için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz."

Valinin konuşmasının ardından düzenlenen kılıç kalkan gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Program mehteran konseri ile devam etti. Mest eden konserin ardından İstanbul'un fethinin 567. Yılı kutlamaları sona erdi.

(İHA)