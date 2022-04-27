İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması

27.04.2022 00:19
İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması

İstanbul Valiliği, izinsiz gösteri yaparak güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan 51 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstanbul Valiliği, izinsiz gösteri yaparak güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan 51 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan 51 şahıs yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

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İstanbul Valiliği, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği izinsiz gösteri açıklaması - Son Dakika


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