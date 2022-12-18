Kadıköy'de HDP'li eski vekil ve İstanbul il başkanının aralarında bulunduğu grupla polisler arasında çıkan arbedeye dair inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de HDP'li eski vekil ve İstanbul il başkanının aralarında bulunduğu grupla polisler arasında çıkan arbedeye dair inceleme başlatıldı

19.12.2022 10:47

Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grupla polisler arasında arbede yaşandı. O sırada bir polis Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği, ortaya çıkan görüntülerle ilgili, "Görevlileri tahrik ederek '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan F.E isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşadı.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki izinsiz gösteride ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlattı

"İZİNSİZ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTIR"

Polis, o sırada kendisinin üzerine yürüyen Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki izinsiz gösteride ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlattı

"POLİSE 'ŞEREFSİZ' ŞEKLİNDE HAKARETTE BULUNULDU"

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur. Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır."

Kaynak: AA
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Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de HDP'li eski vekil ve İstanbul il başkanının aralarında bulunduğu grupla polisler arasında çıkan arbedeye dair inceleme başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de HDP'li eski vekil ve İstanbul il başkanının aralarında bulunduğu grupla polisler arasında çıkan arbedeye dair inceleme başlatıldı - Son Dakika
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